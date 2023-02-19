استعدادات مكثفة لتأمين مباراة مصر وموزبيق فى كأس أمم أفريقيا للشباب

كتب محمود عبد الراضي

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة منتخب مصر للشباب مع موزمبيق في الرابعة عصر اليوم الأحد، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا، والتى تنطلق اليوم الأحد، حيث يقع الفراعنة الصغار في المجموعة الأولى مع السنغال ونيجيريا وموزمبيق، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات الكونغو وأوغندا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان، في حين يتنافس فى المجموعة الثالثة بنين وزامبيا وجامبيا وتونس.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية، غرف عمليات لتأمين الجماهير والضيوف وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

ويشارك فى البطولة 12 منتخبًا تم تقسيمها إلى 3 مجموعات، ويتأهل لربع النهائي أول منتخبين من كل مجموعة، بجانب أفضل فريقين من المركز الثالث فى المجموعات الثلاثة.

ويتأهل المنتخب الفائز بالبطولة الأفريقية إلى كأس العالم للشباب 2023 تحت 20 عاما، المقرر إقامتها فى دولة إندونيسيا فى الفترة من 20 مايو إلى 11 يونيو المقبل.

وتطبق تقنية الفيديو فى البطولة بداية من ربع النهائي، بينما تقام البطولة على استادات القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس على أن يلعب منتخب مصر مبارياته على استاد القاهرة.