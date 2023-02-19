إنشاء وحدة حسابية مستقلة للقطاع الصحى بالفرافرة تيسيرا على العاملين

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه تمت الموافقة على إنشاء وحدة حسابية مستقلة، خاصة بالإدارة الصحية في الفرافرة، تيسيرًا على العاملين بالقطاع الصحي بالفرافرة، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

وأوضح الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم تدريب الكوادر البشرية، لإدارة المنظومة الحسابية بالفرافرة، والتي تشمل جميع العاملين بالإدارة الصحية ومستشفى الفرافرة المركزي بعد أن كانت تابعة للوحدة الحسابية لمديرية الشئون الصحية.

وكانت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة عن الانتهاء من تنفيذ قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية بقرى أبو منقار التابعة لمركز الفرافرة والتى جرى فيها توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 340 حالة مرضية وإحالة 7 حالات لإجراء عمليات جراحية بمستشفيات القاهرة، حيث تضمنت القافلة 8 تخصصات طبية.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، فيما تواصل مديرية الصحة بالوادي الجديد جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا بها، وذلك بالتنسيق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات الغير متوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.

وفى سياق متصل، انتهت وحدات التشخيص و العلاج عن بُعد على مستوى المحافظة من علاج 224 حالة مرضية خلال شهر يناير الماضي بمختلف التخصصات الطبية، وذلك من خلال 11 وحدة للعلاج بالمستشفيات وعدد من الوحدات الصحية بالقرى، ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء وحدات التشخيص والعلاج عن بُعد، تهدف إلى توفير الخدمة الطبية للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة من التخصصات الحرجة والنادرة، موجهًا الشكر لجميع القائمين والعاملين بهذه الوحدات وفي مقدمتهم وحدة مستشفى بلاط المركزي، والتي جاءت في المركز الأول خلال التقييم الشهري لأعداد مناظرة الحالات خلال شهر يناير بالكشف على 63 حالة.

وساهمت المبادرة الرئاسية فى تشخيص حوالى 3500 حالة مرضية ضمن المبادرة منذ إطلاقها عام 2019م تضمنت حالات حرجة وشديدة الخطورة ومنها إنقاذ حياة طفل حديث الولادة، بالتعاون مع ثلاث مستشفيات جامعية (عين شمس - أسوان - أسيوط) بعد تدهور حالته الصحية عقب ولادته بمنزل الأسرة، فى إطار التوجيه الرئاسى بإنشاء وحدات للتشخيص عن بُعد حيث أعلن أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث والقائم بأعمال وزير الصحة - فى بيان عبر صفحة الوزارة - نجاح العملية الجراحية التى أجريت للطفل بالمخ بعد نقله لمستشفى الدمرداش، بعدما قرر الفريق الطبى تحويله إلى مستشفيات جامعة عين شمس ونقله بسيارة إسعاف مجهزة.