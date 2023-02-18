اليوم السابع
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السبت، 18 فبراير 2023 02:35 م
أكرم القصاص
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وزير المالية اللبناني: الظروف التي تمرّ بها البلاد صعبة

السبت، 18 فبراير 2023 02:02 م
وزير المالية اللبناني: الظروف التي تمرّ بها البلاد صعبة وزير المالية اللبناني يوسف الخليل
أ ش أ

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أكد وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية يوسف الخليل أن الظروف التي يمرّ بها لبنان صعبة، قائلا "إنه قد يكون من الصعب أن تتفق القوى السياسية على بديل لحاكم مصرف لبنان الذي تنتهي ولايته في أغسطس المقبل".

وأشار المكتب الإعلامي لوزارة المالية - في بيان اليوم السبت - إلى أن وزير المالية لم يصرح بأنه سيتم التمديد لحاكم مصرف لبنان ولم يشر كما يجتهد البعض في التفسير، مشددا على أن ما كان يقصده في تصريحه أمس أن هناك مقترحا يتضمن التمديد لموظفي الفئة الأولى بمن فيهم حاكم المصرف.

وكان وزير المالية اللبناني قد قال، أمس الجمعة، إن "استبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يشغل المنصب منذ ثلاثة عقود، سيكون صعباً وقد يتم تمديد ولايته رغم عدم التوصل إلى توافق بشأن ذلك حتى الآن".

ورداً على سؤال عمّا إذا كانت المناقشات بشأن خليفة محتمل قد بدأت، أضاف الخليل أنه لا يوجد توافق بعد، مشيرا إلى أن المناخ السياسي الحالي في لبنان تجعل من الصعب بشكل خاص إجراء تغيير كبير مثل هذا.

 


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