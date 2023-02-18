جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح مؤتمر ميونخ للأمن، قال فيها: " إننا نواجه مرة أخرى تهديدًا هائلاً لحريتنا وأمننا.. تشن روسيا حربًا ضد أوكرانيا.. وإذا كان لبوتين ما يريده، فلن تكون هذه سوى البداية".



وأضاف: " يجب ألا تنجح روسيا بإمبرياليتها وازدرائها للقانون الدولي وهيكل السلام الدولي.. وبما أن الدبلوماسية ولا العقوبات الاقتصادية الصارمة جعلت بوتين يغير مساره، فإن استعراضنا للقوة هو الرد الصحيح".



وأكد أهمية تعزيز الدفاعات الأوكرانية من خلال تزويد كييف بالأسلحة والمعدات والتدريبات اللازمة لتعزيز قدراتها الدفاعية، مشددا على ضرورة تقديم المعدات العسكرية بشكل عاجل.



وأشار إلى أنه عندما هاجمت روسيا أوكرانيا، كان رد فعل الحلف سريعًا، مؤكدا أن هذا الأمر كان بمثابة ردع حقيقي، ومطالبا دول الناتو بمواصلة زيادة التواجد العسكري على طول الجناح الشرقي بأكمله.



وأوضح أن السبب وراء الرغبة في انضمام فنلندا والسويد قريبا إلى حلف الناتو يأتي في إطار المصلحة العامة بتعزيز قوة الحلف وأن تكون "أوروبا أقوى من أجل حلف شمال الأطلسي".