نيابة مينا البصل تصل عقار القبانى المنهار وتطلب تفاصيله من الحى

الإسكندرية أسماء على بدر

وصل منذ قليل فريق من نيابة مينا البصل بالإسكندرية لمكان عقور القبارى المنهار وطلبت ملف وتفاصيل العقار من الحى المسئول لمباشرة التحقيقات.

وأسفر انهيار العقار عن مصرع شخص وانقاذ آخر من سكان العقار وبالمعاينه تبين أن العقار قديم مكون من طابقين ويتواجد به شخصين أحدهما توفى بعد وصوله للمستشفى وتم استخراج آخر على قيد الحياة .

وقالت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب محافظة الاسكندرية لـ"اليوم السابع"، إن منطقة القباري التابعة لحي غرب الإسكندرية، شهدت انهيار عقار بزواية التلاوى التابعة لحي غرب، وإن قوات الحماية المدنية تمكنت من استخراج شخص علي قيد الحياة، وتم نقله إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي العلاج اللازم، مضيفة أنه جاري البحث عن شخص آخر تحت أنقاض العقار المنهار.

كانت منطقة مينا البصل غرب محافظة الإسكندرية شهدت اليوم السبت، انهيار عقار بزواية التلاوى بمنطقة القبارى ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمحل الواقعة، البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة مينا البصل بلاغًا يفيد بانهيار عقار في زواية التلاوي دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مينا البصل ، ترافقها قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية لحي غرب لمحل الواقعة.

وتبين من المعاينة الأولية إنهيار عقار وجاري البحث عن شخصين تحت الانقاض بعقار بزواية التلاوي دائرة قسم مينا البصل التابع لحي غرب، وجاري البحث عن محتجزين داخل العقار من قبل قوات الحماية المدنية، وتواجد الأجهزة الأمنية والتنفيذية لحي غرب لمحل الواقعة.