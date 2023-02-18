مصرع شخص واستخراج مصاب من تحت أنقاض عقار القبارى المنهار بالإسكندرية.. صور

تمكنت الحماية المدنية بالإسكندرية، من استخراج شخص من تحت الأنقاض على قيد الحياة، من سكان عقار القبارى المنهار، كما تمكنت من استخراج شخص آخر، وفارق الحياة بعد وصوله لمستشفى جمال حمادة.
وشهدت منطقة القبارى غرب الإسكندرية انهيار منزل قديم منذ قليل وجارى البحث عن ضحايا اسفل العقار وتواجد مكثف لرجال الحماية المدنية والشرطة والحى.
البداية تلقى قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية بلاغا بانهيار منزل بزواية التلاوى بمنطقة القبارى وعلى الفور توجهت القيادات الامنية والحماية المدنية لمكان البلاغ وجارى البحث عن ضحايا .
وقامت الحماية المدنية بقطع المرافق عن العقار ووضع كردون حول العقار لمنع مرور المواطنين .
جانب من الانهيار (1)
جانب من الانهيار (2)
جانب من الانهيار (3)
جانب من الانهيار (4)
جانب من الانهيار (5)
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