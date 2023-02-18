اليوم السابع
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السبت، 18 فبراير 2023 08:52 م
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مصرع شخص وإصابة 6 أخرين إثر وقوع حادثى سير بوادى النطرون بالبحيرة

السبت، 18 فبراير 2023 08:35 م
مصرع شخص وإصابة 6 أخرين إثر وقوع حادثى سير بوادى النطرون بالبحيرة أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 7 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادثى سير بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة. 

كانت مديرية أمن البحيرة، تلقت إخطارا بتلك الحوادث من  شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى بطريق "العلمين - وادى النطرون"، فتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون المركزى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة 

كما أصيب شخصان بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم  إثر وقوع حادث تصادم سيارتين  بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى  المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة 

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث

 

 


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