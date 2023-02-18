مشاورات الصحة العالمية بشأن تكوين لقاحات الإنفلونزا لموسم 2023-2024

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، إنها ستعقد مشاورات حول تكوين لقاح الأنفلونزا الجديد 2023 – 2024، حيث يعد الاستبدال الدوري للفيروسات الموجودة في لقاحات الأنفلونزا ضروريًا حتى تكون اللقاحات فعالة بسبب الطبيعة المتطورة المستمرة لفيروسات الأنفلونزا، بما في ذلك تلك التي تنتشر وتصيب البشر.

وتنظم منظمة الصحة العالمية في الفترة من 20-23 فبراير 2023 مشاورات بشان لقاح الأنفلونزا الجديد 2023 – 2024 ، موضحة أنه يتم عقد هذه المشاورات مرتين سنويًا مع مجموعة استشارية من الخبراء لتحليل بيانات مراقبة فيروسات الأنفلونزا الناتجة عن النظام العالمي لمراقبة الإنفلونزا والاستجابة (GISRS) التابع لمنظمة الصحة العالمية، وإصدار توصيات بشأن تكوين لقاحات الإنفلونزا لموسم الأنفلونزا التالي، يتم استخدام هذه التوصيات من قبل الهيئات التنظيمية الوطنية للقاحات وشركات الأدوية لتطوير وإنتاج وترخيص لقاحات الأنفلونزا.

الأهداف

1.تحليل الخصائص المستضدية والوراثية لفيروسات الأنفلونزا الموسمية المنتشرة والإصابة بالبشر، مع الأخذ في الاعتبار المعلومات الوبائية والسريرية المتاحة من البلدان والمناطق الفردية.

2.تقديم توصيات بشأن تكوين لقاحات فيروس الأنفلونزا لاستخدامها في موسم الأنفلونزا 2023-2024 في نصف الكرة الشمالي،

3. مراجعة الخصائص المستضدية والوراثية لفيروسات A (H7N9) و A (H5) الحديثة التي تلقتها المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية لنظام GISRS والحاجة إلى تطوير فيروسات لقاح جديدة A (H7N9) و A (H5) لأغراض التأهب للجائحة، حيث إن هناك حاجة إلى تطوير فيروسات لقاح مرشحة جديدة لأغراض التأهب للجائحة.