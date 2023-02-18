فاروق الباز: البحر الأحمر يتحرك "1 سم" كل عام من ناحية الخليج العربى

كتب محمد شرقاوى

قال العالم المصرى فاروق الباز مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، إنه لا يمكن التنبؤ بموعد حدوث الزلزال علميا، مضيفا أنه لا صحة لحدوث زلازل قريبة فى المنطقة العربية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى : "الكرة الأرضية مكونة من كتل بالقشرة الأرضية، ويوجد كتلة فى الجزيرة العربية وكتلة تركيا، لافتا إلى أن البحر الأحمر بيوسع 1 سم كل عام ناحية الخليج العربي.. وشبة الجزيرة العربية تحركت، ولم تتحرك مرة أخرى".

وتابع : "لا يحدث تسونامى بعد زلزال تركيا ولكن يحدث تسونامي عندما يحدث زلزال في عمق البحار القريبة من الدول.. ولا يوجد أى سند علمى وراء التوقعات بحدوث تسونامى فى دول البحر المتوسط.. ومراكز الزلازل لا تعرف متى يحدث الزلزال.. ومصر لم تدخل حزام الزلازل وبعيدة عن حدوث زلازل في الفترة المقبلة".