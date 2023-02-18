طالب أزهرى من ذوى الهمم يحفظ القرآن ويفوز بالمركز الأول فى مسابقة شيخ الأزهر

الشرقية - حمدى عبد العظيم

خالد أبو الفتوح شاب من ذوى اللهم تغلب على إعاقته الحركية وصعوبة النطق وتفوق على أقرانه الأصحاء فى دراسته فكان متفوق فى كل سنوات الدراسة ويحصد مراكز متقدمة والتحق بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع الزقازيق وحصد المركز السادس فى الفرقة الثانية العام الماضى .

وختم القرآن الكريم ويدرس أحكامه، وحصل على المركز الأول فى مسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم عام 2014، بل وبرع فى كتابة الروايات وشارك فى معرض القاهرة للكتاب هذا العام وأشياء أخرى كثير تؤكد أن الله قادر ومقتدر .

" اليوم السابع" التقى خالد أبو الفتوح الطالب الأزهرى من ذوى الهمم والذى قهر إعاقته وقال : أنا مواليد 9 سبتمبر لعام 1999، وأثناء الولادة تقع مشكلة طبية أدت إلى إعاقة " ضمور فى المخ أثر على حركة الأطراف والنطق "، ومنحنى الله أسرة تعرف الحنان فيسرت له سبل رفاهية العيش، فالأب رحمه الله كان كثير الحنين، والأم صابرة راضية، والأخوة متعاونون معى وحفظت القرآن الكريم، حيث بدأ الحفظ وهو بالصف السادس الابتدائى على أيادي شيوخ تحفيظ القرآن الكريم، وكانت والدتى تحفّظنى ، فلما تعلمت القراءة بدأت حفظ بمفردى، أذاكر دروسى بتفوق أحضره له والده رحمه الله شيوخًا كثيرين كان ولا يزال من أبرزهم الشيخ عمرو مرسي الذي بذل الجهد في تعليمى القراءة، وكذلك الشيخ حسام عبد العليم الذي ختم على يده القرآن الكريم في سنته الخامسة عشرة.

وأضاف لـ " اليوم السابع " شاركت فى مسابقة شيخ الأزهر الشريف للقرآن الكريم، وأحرزت الفوز فيها،عام 2014 وشاركت في مسابقات الدورات الصيفية للقرآن وكذلك مسابقة المحاسب أحمد العدوي في محافظة الشرقية، وتم تكُريمى فيها تكريمًا شرفيًا.

وأشار أن والده أدخله الأزهر الشريف، وكانت والدته حفظها الله تصحبه للمعهد، وتظل معه حتى ينتهي اليوم الدراسي.

وتعلم علوم الدين كالعقيدة، والفقه، وأصوله من خلال الدورات العلمية، والقراءة، والمشايخ، وحصل على إجازات علمية. وأحب اللغة العربية، وبرع في النحو فالتحق بكلية اللغة العربية بالزقازيق فرع جامعة الأزهر، وتفوق فيها، وهو ممثل ذوي الهمم بالكلية.

وأضاف: رزقه الله موهبة الكتابة وبدأ يكتب من الصف الأول الثانوي، فهو يكتب الروايات، والمقالات، والخواطر، وشارك في معرض الكتاب برواية " تهمة الطامع" وهي رواية اجتماعية عن الطمع في الإرث.

كما حصل على دبلومة في الصحافة فهو محرر صحفي لدى منصة الأهرام الإخبارية، وحصل على دورة في التدقيق اللغوي.

وحصل على المركز السادس فى نهاية السنة الثانية له العام الماضى بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع الزقازيق .

ويطمح أن ينهى كليته بتفوق وأن يدرس دراسات عليا ويكون له مؤلفات عديدة تثرى المكتبة الثقافية



تكريم ذوى الهمم



حافظ القرآن من ذوي الهمم (1)



حافظ القرآن من ذوي الهمم (2)



حافظ القرآن من ذوي الهمم (3)