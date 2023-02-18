ضبط موظف بإحدى السفارات حاول تهريب 20 تليفون على جسده بمطار القاهرة.. صور

كتب - أحمد مصطفى

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى برئاسة الدكتور ماجد موسى، المدير العام، محاولة موظف اداري باحدي السفارات الأجنبية بالقاهرة تهريب كمية من التليفونات المحمولة علي جسده اثناء استقباله لراكبتين من بلاده.

البداية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الإثيوبية القادمة من أديس أبابا استوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر راكبتين وبصحبتهما مستقبل يعمل باحدي السفارات الأجنبية بالقاهرة، وبسؤالهم عما إذا كان لديهم أو في حقائبهم ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية أو ما يجب الإفصاح بالنفي فاجابوا بالنفي، وبتفتيش حقائب الراكبتين علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أسامة عبد العزيز مأمور الجمرك ومحمد صابر رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن يكون تليفون محمول داخل الحقائب، وقام إبراهيم حسن طلحه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف هيثم محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبتين يدويًا فعثر علي التليفون المذكور، وكذلك علي علبة تليفون فارغة، إلا أنه تلاحظ لمامور الجمرك هيثم محمد ارتباك المستقبل وانتفاخ جيوب البالطو الذي يرتديه، وبعرض الأمر علي فتحي فوزي مدير الجمرك كلف كل من محمد يوسف وهيثم محمد مأمورا الجمرك بتفتيش المستقبل ذاتيًا مما أسفر عن ضبط عدد كبير من التليفونات المحمولة خبأهم المستقبل داخل جيوب البالطو، وتم تكليف ولاء محمد فرغلي مأمور الجمرك بتفتيش الراكبتين ذاتيا مما اسفر عن وجود تليفونين مخبأين علي جسد راكبه وخمس كراتين تليفونات فارغة علي جسد الراكبة الثانية، بلغ إجمالي المضبوطات 20 تليفون محمول ماركة iPhone 14 pro .

وأمر فتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 39 لسنة 2023 وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، وعلي الشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك المصرية وبعد إخطار الإدارة العامة للأمن وإدارة المراسم بوزارة الخارجية.