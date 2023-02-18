ضبط طالب جامعى لابتزاز زميلته عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعد رفضها خطبته

الشرقية – فتحية الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، من ضبط طالب جامعى حاول ابتزاز زميلته على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد رفضها خطبته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، وتولت النيابة التحقيق فى الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطاراً من مركز شرطة منيا القمح يفيد بتحرير المحضر رقم 8 أحوال قسم تكنولوجيا المعلومات بشأن بلاغ "أ س" طالبة بكلية طب الأسنان لتضررها من "أ ط" 20 سنة طالب كلية حقوق، لابتزازها عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة تمكنت مأمورية أمنية من ضبط المتهم والهاتف المحمول الخاص به وعليه دلائل تشير إلى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة رفضها الخطبة منه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى جانب آخر، لقى شخصان مصرعهما، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى فى مياه ترعة بحر مويس، أمام قرية حانوت فى طريق كفر صقر – أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وتلقت الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى فى مياه ترعة بحر مويس أمام قرية حانوت فى طريق كفر صقر – أولاد صقر.

وأسفر الحادث عن مصرع: "نبيل ا ا"، و"عبد الرحمن ا"، فيما تم نقل الجثتين إلى المستشفى المركزى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، فيما تم نقل الجثتين إلى المستشفى المركزى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.