ضبط المتهمين بالتشاجر وإصابة شخص فى مدينة 6 أكتوبر

كتب ـ بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عدد من الأشخاص، لاتهامهم بالتشاجر مما أسفر عن إصابة شخص بمدينة 6 أكتوبر، بسبب خلافات بينهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين تشاجر عدد من الأشخاص بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن إصابة أحد المتشاجرين.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.