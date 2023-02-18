زى النهارده 1978.. إيطاليا والفاتيكان توقعان وثيقة استقلال البلدين

كتب محمد جمال

زى النهارده 18 فبراير عام 1978 وقعت إيطاليا والفاتيكان على وثيقة تؤكد حق كل منهما بأن تكون دولة مستقلة ذات سيادة.

وتعتبر دولة الفاتيكان هى أصغر دولة من حيث المساحة فى العالم وتأخذ شكل شبه إهليلجي في قلب مدينة روما عاصمة إيطاليا التى تحيط بها من جميع الاتجاهات ويفصلها عنها أسوار خاصة؛ تبلغ مساحة الفاتيكان 0.49 كم مربع ويقارب عدد سكانها 850 نسمة فقط وتعتبر بالتالى ثالث أصغر دولة فى العالم من حيث عدد السكان بعد كل من جزر كوكوس وجزر بيتكيرن.

ورغم كونها أصغر دول العالم سكانًا ومساحةً فهي تستقي دورها وأهميتها من كونها مركز القيادة الروحية للكنيسة الكاثوليكية في العالم والتى يربو عدد أتباعها على 1.147 مليار نسمة، كذلك من كونها تحفظ في متاحفها و‌أرشيفها مجموعة من أرقى المنتوجات الفنية للجنس البشرى على مر العصور، فضلاً عن القضايا السلمية والأخلاقية التى تدافع عنها.

لا تأخذ الفاتيكان بأى لغة على أنها لغتها الرسمية، لكن لغة الكرسى الرسولى الرسمية هي اللاتينية، وتستعمل الإيطالية في الفاتيكان بشكل واسع بحكم الأمر الواقع، كذلك حال اللغة الألمانية؛ وإلى جانب هذه اللغات يعترف الكرسي الرسولي بثمان وثلاثين لغة أبرزها: الإسبانية، الفرنسية، البولندية، البرتغالية، و‌الإنجليزية، وتغطي هذه اللغات نسبة كبيرة من اللغات المنتشرة بين كاثوليك العالم.

أدرجت الفاتيكان، على لائحة اليونيسكو كإحدى مواقع التراث العالمى. وهى الدولة الوحيدة المدرجة بكاملها على اللائحة المذكورة، أيضًا فإن الفاتيكان ممثل لدى عديد من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة وعدد من وكالاتها منظمة الأغذية العالمية و‌منظمة الصحة العالمية و‌منظمة العمل الدولية إلى جانب منظمات أخرى غير رسمية كالجمعية العالمية للعلوم التاريخية والجمعية العالمية للطب المحايد وغيرها.