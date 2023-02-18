حافظى على صحة أبنائك..أطعمة تساعد في منع سوء التغذية للأطفال

يحدث نقص التغذية عندما لا يحصل جسمك على ما يكفي من العناصر الغذائية، مثل الفيتامينات والمعادن ، ليعمل بشكل صحيح، فيما يلي بعض الأطعمة الصحية والمغذية للغاية التي يجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي اليومي، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".
حافظى على صحة أبنائك..أطعمة تساعد في منع سوء التغذية للأطفالالسبت، 18 فبراير 2023 10:00 ص
الموز
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