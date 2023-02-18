اليوم السابع
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حافظى على صحة أبنائك..أطعمة تساعد في منع سوء التغذية للأطفال

السبت، 18 فبراير 2023 10:00 ص
حافظى على صحة أبنائك..أطعمة تساعد في منع سوء التغذية للأطفال الموز
كتبت فاطمة خليل

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يحدث نقص التغذية عندما لا يحصل جسمك على ما يكفي من العناصر الغذائية، مثل الفيتامينات والمعادن ، ليعمل بشكل صحيح، فيما يلي بعض الأطعمة الصحية والمغذية للغاية التي يجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي اليومي، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".
 

أطعمة تساعد في منع نقص التغذية

اللبن

شرب الحليب المدعم يثري جسمك بالبروتين والكالسيوم والصوديوم والفوسفور ، وكذلك فيتامين أ ، ب ، د ، هـ.

البيض

سيساعد تضمين البيض في نظامك الغذائي اليومي في تلبية متطلباتك من البروتين وتوفير اليود والكالسيوم والصوديوم وفيتامين د.

المكسرات

حفنة من المكسرات كل يوم تمنحك اليود وكذلك فيتامين A و C و E و K.

البرتقال والليمون

يمنحك تناول هذه الفاكهة اللذيذة فيتامين C و D ، مما يساعد على منع نزيف اللثة والإسقربوط ونمو العظام غير السليم.

البطاطس

مصدر غني وصحي للكربوهيدرات ، إلى جانب الصوديوم والفوسفور وفيتامين هـ.

الطماطم

يوفر لك تناول الطماطم بشكل يومي فيتامين أ للوقاية من مشاكل الرؤية، وفيتامين ك للوقاية من النزيف.

الموز

يعتبر الموز مصدرًا غنيًا للبوتاسيوم الضروري للحفاظ على ضغط الدم وتوازن درجة الحموضة في الجسم.
 

اطعمة لمنع سوء التغذية

سوء التغذية

اطعمة للوقاية من سوء التغذية



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