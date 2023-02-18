جوتيريش: الاتحاد الأفريقي يتخذ خطوات بنائة من أجل تحقيق التنمية بأفريقيا

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الاتحاد الأفريقي يتخذ الخطوات البنائة من أجل تحقيق التنمية في القارة الأفريقية.

وأكد جوتيريش خلال كلمة له في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية السادسة والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي، أن القارة الأفريقية مهيأة للتقدم .

وأشار إلى أن القارة الأفريقية زاخرة بالموارد الطبيعية و مميزاتها الكبيرة والمتمثلة في شعوبها والتي تمثل الثقافات واللغات المتنوعة.

وأضاف أن العلاقات بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة أصبحت أقوى من ذي قبل، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الشعوب الأفريقية تتحمل أكبر وطأة من الأزمات التي ضربت العالم مؤخرا .

وأوضح أن القارة الأفريقية تحتاج إلى العمل الاقتصادي، مبينا في الوقت ذاته أن أفريقيا غنية بالإمكانات ولكنها ليست غنية بالدعم العالمي.