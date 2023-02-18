توقيع الكشف الطبي على 1434 مريضا في قافلة مجانية بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

وقّع الأطباء بالقافلة الطبية المجانية، التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية بالفيوم، لتوقيع الكشف الطبي، وصرف العلاج بالمجان على المواطنين، على مدار يومين، بعزبة أبو السعود بمركز الفيوم، الكشف الطبي على 1434 مريض.

وقرر الأطباء بالقافلة، وفقا تحويل 14 مريضا لاستكمال العلاج بالمستشفيات، وأجريت فحوصات معملية وأشعة لـ65 مريض خلال فعاليات القافلة، وبلغت حالات الكشف المبكر عن أمراض ضغط الدم والسكر 155 حالة، وبلغ عدد الحاضرين لندوات التثقيف الصحي بالقافلة 245 من المترددين عليها.

وقدمت القافلة، تحت رعاية الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وإشراف الدكتور أحمد سعد اللباد، مدير القوافل الطبية بالمديرية، خدمات طبية متنوعة، تشمل تخصصات الجراحة، والباطنة، والنساء، وعيادتين الأطفال، والجلدية، والعظام، والمسالك البولية، وتنظيم الأسرة، والأسنان، بالإضافة إلى الأشعة، والفحوصات المعملية، ومعمل الدم، وندوات التثقيف الصحي، ويوقع الكشف الطبي، والفحوصات، على المواطنين، وصرف العلاج بالمجان.

كما قدمت، خدمات توعوية وتثقيفية للمترددين على القافلة، بشأن مواجهة العديد من القضايا التي تخص صحة الأم، وغيرها.