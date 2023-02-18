تنظيم المياه يوضح خطوات وإجراءات توصيل خدمة الصرف الصحى للأنشطة غير المنزلية

كتب أحمد حسن

نشر الجهاز التنظيمى لمياه الشرب و الصرف الصحى وحماية المستهلك، عبر موقعه الإلكتروني، وصفحته الرسمية على الفيس بوك، إنفوجرافا، يوضح للمواطنين المستندات والإجراءات المطلوبة لتوصيل خدمة الصرف الصحي للأنشطة غير المنزلية (الأنشطة الأخرى)، وذلك في إطار مبادرة "اعرف حقك" التي أطلقها الجهاز التنظيمي، وتهدف لنشر المعلومات الهامة لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.

وأوضح الجهاز التنظيمي، أن المستندات المطلوبة تشمل ما يلى، بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمنتفع "سارية"، وصورة من عقد الملكية أو الإيجار الخاصة بالعقار، وفاتورة مياه لمحل الاشتراك، وصورة الرخصة للمبنى في المدن، والرسومات الهندسية أو رسم كروكي للمكان، وصورة من رخصة النشاط أو البطاقة الضريبية أو خطاب السير فى إجراءات الترخيص من الوحدة المحلية بالنسبة للمحال، وأى مستند آخر تطلبه الشركة، ويكون ضروريًا لصحة وسلامة عملية التوصيل.

وأضاف الجهاز التنظيمي، أن إجراءات خدمة توصيل الصرف الصحي للأنشطة غير المنزلية (الأنشطة الأخرى)، تشمل، تقديم العميل طلباً لشركة المياه لتوصيل خدمة الصرف الصحي، وسداده قيمة المعاينة والملف، ثم إجراء المعاينة على الطبيعة، وإعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد، بعدها يُسدد العميل قيمة المقايسة ومقابل الربط "نقدا أو بالتقسيط"، ويستخرج التصاريح اللازمة للحفر، ومن ثم يقوم الفني المختص بصرف المهمات من المخازن، ويتولى الفنيون تنفيذ المقايسة وإعداد المقايسة الختامية، ويقوم العميل بتوقيع العقد بخدمة العملاء، وبذلك يتم الانتهاء من تقديم الخدمة.