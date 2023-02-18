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تكريم "كيفن" عبقري الرياضيات بنجع حمادي في قنا.. صور

السبت، 18 فبراير 2023 06:30 م
تكريم "كيفن" عبقري الرياضيات بنجع حمادي في قنا.. صور جانب من التكريم
قنا صابر سعيد

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كرمت مدرسة العلم والإيمان الابتدائية بنجع حمادي، التلميذ كيفن رائد عاطف، بالصف الثالث الابتدائى، لموهبته وقدرته الفائقة فى حل مسائل الرياضيات المعقدة التى تفوق سنه.

وقالت جيهان عبد الفتاح، مديرة المدرسة، إنه من الواجب علينا تكريم العناصر المميزة ذات القدرات الذهنية والعقلية العالية، مشيرة إلى أن سامى خليفة معلم الرياضيات هو من اكتشف تفوق وموهبة التلميذ " عبقرى الرياضيات " من الوهلة الأولى وقام بدوره بإبلاغ أسرته وإدارة المدرسه، ثم اختبر التلميذ فى بعض مسائل الرياضيات المعقدة التى تفوق سنه، وكانت المفاجأة أنه أجاب عنها بمنتهى الدقة والسرعة.

وتمنت مديرة المدرسة، للتلميذ كيفن رائد دوام التفوق والنجاح لكونه مثل مشرف لأسرته ومدرسته ومجتمعه.

 

 

الطفل المكرم (1)
الطفل المكرم (1)

 

الطفل المكرم (2)
الطفل المكرم (2)

 


مدرسة العلم والايمان

مركز نجع حمادي

عبقري الرياضيات

محافظة قنا

اخبار قنا



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