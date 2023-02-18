بوتين: الاتحاد الأفريقي رسخ نفسه كآلية للتعاون ويلعب دورا فى تسوية النزاعات

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الاتحاد الإفريقي رسخ نفسه كآلية فعالة للتعاون السياسي والاقتصادي والإنساني متعدد الأطراف، ويلعب دورا مهما في تسوية النزاعات والأزمات المحلية وتعزيز علاقات الجوار والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

وقال الرئيس الروسي - في رسالة بعث بها إلى الدورة العادية الـ36 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي ونشرها موقع الكرملين، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية - "على مدى سنوات وجوده، رسخ الاتحاد الأفريقي نفسه كآلية فعالة للتعاون السياسي والاقتصادي والإنساني متعدد الأطراف، وتلعب هذه المنظمة الدولية المؤثرة دورا مهما في تسوية النزاعات والأزمات المحلية وتعزيز علاقات الجوار والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية".

وأضاف: "روسيا والدول الإفريقية توحدهما الرغبة في بناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب يقوم على المساواة الحقيقية وسيادة القانون الدولي، وخال من أي شكل من أشكال التمييز أو الإملاءات القسرية أو ضغوط العقوبات".

وتابع الرئيس الروسي "إن القمة الروسية-الأفريقية الأولى التي عقدت في عام 2019، خلقت ظروفا جيدة لتكثيف علاقاتنا الودية التقليدية، على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف".

وأردف "إنني على ثقة من أن مؤتمر القمة الثاني بهذا الشكل، المقرر عقده في (سانت بطرسبرج) في يوليو، سيتيح لنا تحديد أهداف جديدة لتوسيع التعاون بين الاتحاد الروسي وشركائه الأفارقة في مجموعة واسعة من المجالات، مثل معالجة المواضيع على جدول الأعمال الإقليمي والدولي".. مضيفا" أتطلع إلى مواصلة العمل معا بشكل بناء لصالح بلداننا وشعوبنا، ولمصلحة التنمية السلمية والمزدهرة للقارة الإفريقية".