المهندس يسرى قطب: دعم القطاعات الإنتاجية بـ 150 مليار يُعظم القدرات الإنتاجية

كتب - إسلام سعيد

أشاد المهندس يسرى قطب عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بالتكليفات الرئاسية بمساندة القطاعات الإنتاجية بحوالي 150 مليار جنيها بما يُسهم فى تحقيق الأهداف بتعظيم قدرات مصر الإنتاجية الصناعية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية

وأضاف "قطب" في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الصناعة الوطنية هي عصب الحركة الاقتصادية لذلك يجب التركيز علي تنميها طوال الوقت وليس فى مرحلة زمنية معينة، لأنها المسئولة عن توظيف الآلاف كما أنها تساهم في الصادرات السلعية بمليارات الدولارات سنويًا.

وأوضح المهندس يسرى قطب، أن تعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية يبدأ بدعم الصناعة وتوفير التمويلات اللازمة لها لأن الطريق إلى الوصول لحلم المائة مليار دولار صادرات يبدأ من المصنع وتحديث خطوط الإنتاج وتوفير الخامات، وهذا ما تحاول الحكومة العمل عليه خلال الفمرحلة الحالية.

وأكد المهندس يسرى قطب، حرص الحكومة على حل المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية القاسية، التي تسببت في موجات تضخم كبيرة، وإحداث خلل في سلاسل التوريد والإمداد، مشيرا إلى أن قرارات تخصيص مبادرة بفائدة 11 % خطوة على الطريق الصحيح وتهدف لدعم المصانع بتمويلات لعبور المرحلة الحالية.