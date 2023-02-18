القوى العاملة بالقليوبية: توفير 186 فرصة عمل بـ18 منشأة لذوى الهمم.. صور

وأوضحت مديرية القوى العاملة بالقليوبية، أنه جاء ذلك وفقآ لتوجيهات حسن شحاتة وزير القوى العاملة، وتحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، ومحمد عليان وكيل المديرية، وذلك في إطار الاهتمام بتلك الفئة وتوفير الرعاية والتأهيل وفرص عمل وتدريب مناسبة لدمجهم فى سوق العمل.

وأكدت إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، أنه تم الاتفاق على كافة المستحقات الاجتماعية والتأمينات وجاري استيفاء جميع الأوراق للمتقدمين للوظائف من قبل المديرية، جاء ذلك بحضور سوزان فوزي عبد العزيز مدير منطقة الخانكة، ومديري مكاتب التشغيل والتفتيش والباحثين بالمكاتب ومنطقة قوى عاملة الخانكة، ومدير مركز التدريب المهني بالخانكة.