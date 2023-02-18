القوى العاملة بالقليوبية: توفير 186 فرصة عمل بـ18 منشأة لذوى الهمم.. صور

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، يوما توظيفيا لذوى الإعاقة "قادرون باختلاف"، على أرض المحافظة بمركز التدريب المهني في الخانكة، حيث بلغ عدد الحاضرين من ذوي الهمم 330 حالة، وتم توفير 186 فرصة عمل لذوي الهمم بـ18 منشأة بالقطاع الخاص، وجاري استكمال إجراءات التعيين بالشركات غير المستوفاة لنسبة 5% طبقا لقانون رقم 10 لسنة 2018.
وأوضحت مديرية القوى العاملة بالقليوبية، أنه جاء ذلك وفقآ لتوجيهات حسن شحاتة وزير القوى العاملة، وتحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، ومحمد عليان وكيل المديرية، وذلك في إطار الاهتمام بتلك الفئة وتوفير الرعاية والتأهيل وفرص عمل وتدريب مناسبة لدمجهم فى سوق العمل.
وأكدت إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، أنه تم الاتفاق على كافة المستحقات الاجتماعية والتأمينات وجاري استيفاء جميع الأوراق للمتقدمين للوظائف من قبل المديرية، جاء ذلك بحضور سوزان فوزي عبد العزيز مدير منطقة الخانكة، ومديري مكاتب التشغيل والتفتيش والباحثين بالمكاتب ومنطقة قوى عاملة الخانكة، ومدير مركز التدريب المهني بالخانكة.
يوم توظيفي لذوى الهمم (1)
يوم توظيفي لذوى الهمم (2)
يوم توظيفي لذوى الهمم (3)
يوم توظيفي لذوى الهمم (4)
يوم توظيفي لذوى الهمم (5)
يوم توظيفي لذوى الهمم (6)
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