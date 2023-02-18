الصحة تكشف الخدمات الطبية المقدمة بالوحدات الصحية للفئة من 15لـ 21 عاما

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات الطبية المقدمة فى الوحدات الصحية للفئة من سن 15 إلى 21 عاما ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم وحدات الرعاية الأولية.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الخدمات الطبية المقدمة بالوحدات للفئة من سن 15 إلى 21 عاما ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم وحدات الرعاية الأولية تتضمن :-

1- مبادرة الشباب والمراهقين

2- التقييم والدعم النفسى والتغذوى

3- الفحص الطبى

4- التحاليل الدورية

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن تفاصيل الخدمات الطبية التي تقدمها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم وحدات ومراكز الرعاية الأولية التي تقدم الخدمات للمواطنين والتي يبلغ عددها 5426 وحدة على مستوى الجمهورية .

وأعلنت الوزارة مد ساعات العمل داخل وحدات ومراكز الرعاية الأولية من الساعة 2 ظهرا إلى الساعة 8 مساء مع اتاحة الخدمات الطبية والعلاجية المواطنين بشكل منتظم لافتة إلى أنه تم إنشاء عيادات تخصصية تقدم خدمات الطوارئ وزيارات منزلية لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وتشغيل خدمات الطوارئ الأولية وتحسين خدمات العلاج والرعاية لجميع المواطنين المقدمة فى مراكز ووحدات الرعاية الاولية التى تستقبل المواطنين بداية من سن الولادة وحتى سن الشيخوخة وبداية من التطعيمات الاجبارية عند الولادة والفحص السمعى، وحتى مبادرة كبار السن والدعم النفسى .

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لليوم السابع إن المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير وحدات الرعاية الأولية تشمل 251 وحدة صحية على مستوى فى 21 محافظة مضيفا أن المرحلة الثانية ستبدأ عقب انتهاء الأولى، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطن وتابع : يمكن للرعاية الأولية التعامل مع 70 % من الخدمات دون الحاجة لمستويات أخرى من الرعاية الطبية، كما أن الرعاية الأولية هي المحرك الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل .