اعترافات خادمة بالبساتين: استغلت عملى واستولت على الذهب بأسلوب المغافلة

كتب سليم على

أدلت المتهمة بسرقة فيلا فى منطقة البساتين باعترافات، أمام النيابة العامة بمحكمة شمال القاهرة، أنها استغليت عملها بالفيلا محل الواقعة واستولت على مشغولات ذهبية بأسلوب المغافلة واحتفظت به فى منزلها تمهيدا لبيعه.

كانت النيابة قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات ) بتضررها من (سيدة "تحمل جنسية أجنبية" تعمل طرف المُبلغة) لقيامها بسرقة (مصوغات - ملابس – مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية") بأسلوب المغافلة من داخل الفيلا سكنها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقها، وبمواجهتها بأقوال المُبلغة اعترفت بارتكاب الواقعة حال تواجدها بمسكن المُبلغة بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشادها بمسكنها ضبط (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية – كمية من الملابس)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.