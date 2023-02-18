ونقلت قناة /السومرية نيوز/ الإخبارية عن المصدر قوله، إن "قنبلة يدوية استهدفت مكتب قناة utv في منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد"، مشيرا إلى أنها لم تنفجر، وأن قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث لغرض رفع القنبلة".

يذكر أن قناة utv هي قناة تلفزيونية عراقية للترفيه العام، وتستهدف المجتمع العراقي بمختلف اهتماماته وتوجهاته، خاصة الشباب الذين يمثلون الشريحة الأوسع فيه.