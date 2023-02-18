إصابة 2 فى انقلاب سيارة نقل ثقيل على الصحراوى الغربى بسوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة جهينة غربى محافظة سوهاج، انقلاب سيارة نقل ثقيل على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ونتج عن الحادث إصابة 2 من مستقلى السيارة، تم نقلهما إلى مستشفى الغنايم المركزى بمحافظة أسيوط.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت بلاغا بإنقلاب سيارة نقل ثقيل على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة بجوار مصنع الأسمنت ووجود مصابين، انتقلت الأجهزة المعنية لمكان الحادث، وتم رفع آثاره، وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة وانتقال القيادات تبين انقلاب سيارة نقل ثقيل على الطريق الصحراوى الغربى عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، نتج عن الحادث إصابة ا. ا . ع 58 سنة يقيم بناحية سمنود الغربية باشتباه كسر بالفقرات العنقية وسحجات وكدمات بالجسم، وإصابة ع . ج . ا 19 سنة ويقيم بناحية سمنود محافظة الغربية باشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات وسحجات بالجسم، تم نقل المصابين إلى مستشفى الغنايم المركزى بمحافظة أسيوط الأفرب لمكان الحادث.

تم الدفع بالمعدات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدا للعرض على جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.

يذكر أن منطقة كمين الخزان بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، شهدت قبل ذلك انقلاب سيارة أجرة على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، نتج عنها إصابة 4 من مستقليها تم نقلهم جميعا إلى مستشفى بهجورة بدائرة مركز نجع حمادى، وتم الدفع بقوات إدارة المرور، ورفع آثار الحادث، وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.