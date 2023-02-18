إصابة شخصين فى حادث انقلاب دراجة نارية على طريق الكورنيش بطنطا

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا بوقوع حادث على طريق كورنيش القاصد بمدينة طنطا.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ، وتبين انقلاب دراجة نارية يستقلها اثنين وأصيبا باصابات متفرقة إحداهما حالته خطيرة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان قد خيم الحزن بقرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا بمحافظة الغربية بعد مصرع شاب في العقد الرابع من العمر في حادث قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام القرية بعد عودته من زيارة قبر طفليه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا بمصرع شاب أسفل عجلات قطار طنطا - تلا أمام قرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لشاب يدعي"ا.ا" 31 سنة أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام القرية .

وكشف اهالي القرية أن الشاب فقد اثنين من اطفاله مؤخرا اولهما وفاة نجلته محمد الثانية عهد في شهر نوفمبر الماضي.

حيث توجه للمقابر لزيارة قبرهما وأثناء عودته صدمه القطار ليلحق بهما، وتم إنهاء اجراءات الدفن وشيع اهالي قريته جثمانه لمثواه الأخير.



