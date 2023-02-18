اليوم السابع
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السبت، 18 فبراير 2023 10:09 م
أكرم القصاص
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أسعار الواردات بأمريكا تتراجع لسابع شهر على التوالي فى يناير

السبت، 18 فبراير 2023 08:34 م
أسعار الواردات بأمريكا تتراجع لسابع شهر على التوالي فى يناير صادرات ارشيف
وكالات

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انخفضت أسعار الواردات الأميركية للشهر السابع على التوالي في شهر يناير، وذلك مع تراجع تكلفة منتجات الطاقة، مما أدى إلى أقل زيادة سنوية في تضخم أسعار الواردات في عامين.

وتراجعت أسعار الواردات بأكبر اقتصاد في العالم خلال يناير بنسبة 0.2 %، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 %في ديسمبر.

ويتماشى انخفاض أسعار الواردات في أميركا مع استبعاد الرسوم الجمركية، مع توقعات الاقتصاديين.

وفي 12 شهرا حتى يناير، بحسب سكاى نيوز عبيرة ارتفعت أسعار الواردات الأميركية بنسبة 0.8 %، وكان هذا أقل ارتفاع على أساس سنوي منذ ديسمبر عام 2020، وجاء بعد ارتفاع نسبته ثلاثة بالمئة في شهر ديسمبر من العام الماضي.

وباستثناء الوقود والغذاء، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.2 %في أميركا، كما زادت الأسعار الأساسية للواردات بنسبة 0.4 %في ديسمبر.

وارتفعت الأسعار الأساسية للواردات على مدى شهرين متتاليين، مما يعكس على الأرجح ضعف الدولار الأميركي في الآونة الأخيرة مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار الصادرات بنسبة 2.3 % على أساس سنوي في أقل زيادة منذ ديسمبر 2020، بعد زيادة نسبتها 4.3 % في شهر ديسمبر.

 

 


أمريكا

الصادرات

الواردات

التجارة



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