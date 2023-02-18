اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أسعار السلع بمهرجان الإسكندرية للتسوق.. تخفيضات على اللحوم والزيوت

السبت، 18 فبراير 2023 12:28 م
أسعار السلع بمهرجان الإسكندرية للتسوق.. تخفيضات على اللحوم والزيوت افتتاح المهرجان
الإسكندرية جاكلين منير

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افتتح اليوم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يرافقه محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالأسكندرية، مهرجان الإسكندرية للتسوق، المقام بالمول التجارى بنفق منطقة محطة الرمل، والذى يعرض به جميع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق، ليصل التخفيض من 10 إلى 30% .

ويشهد المهرجان مشاركة 15 عارضا لأنشطة تجارية غذائية وغير غذائية متنوعة، بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق، حيث تعرض سلع اللحوم الطازجة و الدواجن و الأرز و المكرونات و السكر و الزيوت و السمن و منتجات الألبان و العطارة و الحلويات من الكعك و البسكويت و الغريبة و البيتفور و الخضر و الفاكهة المغلفة و العسل النحل و منتجاته و الشاى و البن و النسكافيه و المخللات و المنظفات.

 

و نستعرض بعض أسعار السلع الأساسية المعروضة بالمهرجان:

 

* اللحوم البلدية سعر الكجم 160 جنيه بدلا من 240جنيه

 

* البانيه سعر الكجم 150جنيه بدلا من 180 جنيه

 

* سعر زجاجة الزيت 800 ملل 35جنيه بدلا من 50جنيه

 

* مسحوق غسيل اوتوماتيك عبوة 3 كجم 70 جنيه بدلا من 85جنيه

 

* كعك العيد الكجم 70 جنيه بدلا من 90 جنيه

 

* كيس مكرونة زنة كجم 17.50جنيه بدلا من 22جنيه

 

* جبن ابيض سعر الكجم 70 كجم بدلا من 90

 

* باكو شاى ربع كجم 35 جنيها بدلا من 40 جنيها

 

* أرز معبأ زنة واحد كجم 18 جنيها

 

واكد محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، على أن مهرجان الإسكندرية للتسوق هذا العام يأتى قبل شهر رمضان الفضيل بأكثر من شهر و يستمر حتى نهاية الشهر الفضيل و يقام المهرجان هذا العام فى مكان متميز بنفق محطة الرمل لتوفير السلع الغذائية للمواطنين و ذلك لضبط أليات الأسعار بالأسواق و ضبطها و هو ما تسعى له الدولة لعدم استغلال المواطنين و تعتبر رسالة طمأنينة للمواطنين بتوافر السلع و بأسعار تنافسية.

ومن المقرر أن تستمر عروض المهرجان حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

 

 


الاسكندرية

معارض اهلا رمضان

مهرجان الاسكندرية للتسوق

اسعار معارض اهلا رمضان



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