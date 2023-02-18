أسد البحر.. أول إصابة بإنفلونزا الطيور فى الثدييات البحرية فى تشيلى

كتبت أمل علام

اكتشفت السلطات الصحية في تشيلي، أول حالة إصابة بأنفلونزا الطيور شديدة العدوى(HPAI) في البلاد بعد اكتشاف أسد بحر وزنه 250 كيلوجرامًا تقطعت به السبل على شاطئ شمالي يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي، وذلك وفقًا لما ذكره موقع وكالة رويترز.

وقالت وكالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في البلاد "سيرنابيسكا"، مؤخرًا، بعد اكتشاف الحالة في منطقة أنتوفاجاستا الشمالية، "هذه هي الحالة الأولى لثدييات بحرية مصابة بهذا الفيروس في تشيلي".

وأشارت الوكالة، إلى أنه تم اكتشاف حالات إصابة بأسود البحر في الولايات المتحدة وبيرو في تشيلي، مضيفة، إن "الحالة تتوافق مع نوع الفيروس الذي تم اكتشافه بالفعل في طيور برية في 11 منطقة وطنية، وهو موجود أيضًا في دول مثل الإكوادور وبيرو وكولومبيا وفنزويلا والأرجنتين وأوروجواي، من بين دول أخرى".

ووفقًا لما ذكره موقع وكالة رويترز، إن إنفلونزا الطيور مرض فيروسي معدٍ يصيب الطيور الداجنة والبرية على حدٍ سواء، ولا يوجد علاج معروف له، يتم اكتشافه من حين لآخر في حالات منعزلة في الثدييات والبشر، على الرغم من أن الخطر على البشر منخفض، وعادة ما يقوم المزارعون الذين يكتشفون العدوى في قطعانهم بذبح جميع طيورهم لمنع انتشار الفيروس.

اكتشفت خدمة الزراعة والثروة الحيوانية في تشيلي الفيروس في طائر بري في منطقة O'Higgins الوسطى في أوائل يناير، تم اكتشافه منذ ذلك الحين في 21 نوعًا من الطيور المائية البرية، وكان البجع هو الأكثر تضررًا.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أكدت الأرجنتين وأوروجواي أولى حالات الإصابة بأنفلونزا الطيور في الطيور البرية، لتنضموا إلى دول أخرى في المنطقة اكتشفت المرض.