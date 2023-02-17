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17 مليون جنيه لتطوير المنشآت الطبية الرياضية فى المحافظات

الجمعة، 17 فبراير 2023 10:53 م
17 مليون جنيه لتطوير المنشآت الطبية الرياضية فى المحافظات ملاعب _ أرشيفية
كتبت نورا فخرى

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تستهدف الحكومة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نحو تعزيز جهود الارتقاء بصحة الشباب ولياقتهم البدنية واستمرار التوسع فى تطوير وإنشاء مراكز الشباب، والملاعب المختلفة وبيوت الشباب والمدن الشبابية "، وذلك من خلال توجيه 17 مليون جنيه لإعداد وتطوير المنشآت الطبية الرياضية بمختلف المحافظات. 
 
وتستهدف هذه المنشأت الطبية استقبال الحالات المرضية الخاصة بممارسة الرياضات المختلفة، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).
 
يٌشار إلي أن الحكومة وجهت استثمارات عامة فى خطة العام المالى 22/23 لتعزيز الخدمات الرياضية والشبابية تبلغ 1.9 مليار جنيه، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية.
 
و تتمثل أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تسعى لتحقيقها خطة عام 2022/23، زيادة تمكين الشباب من المشاركة فى الحياة العامة تعزيز الخدمات المقدمة للشباب فى المحافظات الحدودية والأماكن النائية، تعزيز جهود الارتقاء بصحة الشباب ولياقتهم البدنية واستمرار التوسع فى تطوير وإنشاء مراكز الشباب والملاعب المختلفة وبيوت الشباب، والمدن الشبابية  
 

مجلس النواب

مجلس الشيوخ

الحكومة

الشباب



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