وزير الخارجية ييحث مع نظيره الزامبى الأوضاع الإقليمية فى منطقة الجنوب الأفريقى

كتب أحمد جمعة

التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الجمعة، "ستانلى كاكوبو" وزير الخارجية والتعاون الدولى بجمهورية زامبيا، وذلك على هامش أعمال الدورة ٤٢ للمجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الوزيرين أكدا على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، وأهمية العمل على تعزيز أطر التعاون الثنائي، لاسيما على المستوى الاقتصادي وجذب الاستثمارات، كما تم استعراض التعاون القائم بين البلدين في المجال الزراعي عبر المزرعتين المشتركتين بين مصر وزامبيا، والتى تمثل نموذجاً لنقل الخبرات المصرية المتميزة في الزراعة، بجانب الشركات المصرية العاملة في مجالي الاتصالات والطاقة في زامبيا، وكذا قطاع الصحة والمتمثل في المستشفى القبطي في لوساكا والتي يعمل بها عدد من الأطباء المصريين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير سامح الشكري أعرب عن ترحيب مصر بالتنسيق مع زامبيا في إطار تجمع الكوميسا، أخذاً في الاعتبار الرئاسة المصرية الحالية للتجمع وتولي زامبيا رئاسته المقبلة، مؤكدا على أهمية استمرار التشاور بين الجانبين في هذا الصدد للبناء على ما تم تحقيقه خلال الرئاسة المصرية، والدفع بجهود التجمع قدماً لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

وأردف السفير أبو زيد، بأن وزير خارجية زامبيا حرص على التشاور مع الوزير شكري بشأن الأوضاع الإقليمية في منطقة الجنوب الإفريقي، لاسيما الأوضاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وجهود مكافحة الإرهاب في موزمبيق، في ضوء الدور الذي تضطلع به زامبيا في الوقت الراهن في مجال السلم والامن في جماعة تنمية الجنوب الإفريقي "السادك"، حيث أعرب الوزير الزامبي عن تطلع بلاده للاستفادة من الخبرة المصرية في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار