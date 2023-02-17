وزير الخارجية يبحث مع نظيره المغربى جهود مصر لدفع الحل السياسى للأزمة الليبية

كتب أحمد جمعة

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية التقى اليوم الجمعة ، مع ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج للمملكة المغربية الشقيقة، وذلك عقب مشاركتهما في أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا قبيل انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي.

وأوضح السفير أبو زيد أن وزير الخارجية أكد لنظيره المغربى حرص مصر على استمرار تعزيز علاقتها الثنائية مع المملكة المغربية، وهو ما ثمنه الوزير بوريطة مؤكداً على عمق وخصوصية العلاقة بين البلدين الشقيقين.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن اللقاء تناول عدداً من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال قمة الاتحاد الإفريقي، وسبل تعزيز العمل الجماعي على مستوى القارة. كما تم التطرق إلى التطورات الجارية في ليبيا الشقيقة، حيث استعرض وزير الخارجية جهود مصر على صعيد دفع الحل السياسي للأزمة، خاصة من خلال المسار الدستوري بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، بهدف عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن. ومن جانبه، أكد وزير خارجية المغرب على دعم المسار الجاري للوصول إلى عقد الانتخابات، مع ضرورة احترام إرادة الليبيين والحل الليبي الليبي دون أية إملاءات خارجية. كما تم مناقشة التطورات الراهنة بالأراضي الفلسطينية، وأهمية العمل على تهدئة الأوضاع، وذلك بهدف إحياء العملية السياسية وصولاً لحل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وذكر السفير أحمد أبو زيد فى تصريحاته أيضاً، أن الوزيرين حرصا علي تأكيد اعتزامهما استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة القادمة بشأن عدد من القضايا ذات الأولوية إفريقياً وعربياً.