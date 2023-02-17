وحدة السكان الفرعية بإسنا الأقصر تنظم ندوة ضمن "رفقاً بالقوارير" .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت وحدة السكان الفرعية بمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، ندوة ضمن مبادرة "رفقا بالقوارير" بمقر الوحدة المحلية بالنمسا، وذلك بناءاً على تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وبرعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية لوحدات السكان بالمحافظات، ورجاء شوقي أحمد مديرة وحدة السكان بالأقصر.

وشارك فى فعاليات الندوة بقرية النمسا، رجال إدارة أوقاف إسنا ووحدة التضامن بالنمسا والمكتبة الثقافية بالنمسا، حيث ألقى المحاضرة الشيخ أحمد الطيب سليم رئيس قسم شئون القرآن والإرشاد، وتحدث عن العنف ضد المرأة، كما حاضر أيضاً الشيخ حمادة محمد نصر أمام وخطيب بالأوقاف، وتحدث عن لا لختان الإناث، وتحدث أيضاً الشيخ عبد الرازق محمد أحمد عن الترابط الأسري، وحاضرت سامية محمد مجلي رئيسة وحدة التضامن الإجتماعي بالنمسا، وتحدثت عن لا للزواج المبكر.

وحضر فعاليات الندوة حوالي 70 من الأهالى بمجلس قروى النمسا، ومنسقين من وحدة السكان بإسنا، وياسر حلمى عباس رئيس الوحدة المحلية بالنمسا، وبحضور بعض من رؤساء الجمعيات الأهلية بالنمسا والمساوية، حيث تقوم الوحدة الفرعية للسكان بإسنا بمتابعة وتنفيذ خطة وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر في تنفيذ الانشطة والمبادرات المختلفة، وذلك طبقاً لرصد المشكلات من خلال منسقي وحدة السكان وجمع البيانات المتاحة من خلال مراكز المعلومات بالمحافظة والإدارات المختلفة.

وكانت قد نظمت وحدة السكان الفرعية بمركز إسنا جنوب الأقصر، ندوة ضمن مبادرة "رفقا بالقوارير" بمشاركة إدارة أوقاف إسنا، ووحدة التضامن بقرية النجوع، فى مقر جمعية التفاؤل بالخير بقرية النجوع بإسنا، بحضور رجاء شوقي مديرة وحدة السكان بالأقصر، وحضر فعاليات ندوة حول الزواج المبكر وختان الإناث ضمن مبادرة "رفقا بالقوارير"، عدد 50 مواطناً، ومنسقي وحدة السكان، وذلك بناءاً على تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وبرعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، بتنظيم ندوات التوعية بمختلف المدن والقرى.



وحدة السكان الفرعية باسنا تنظم ندوة ضمن مبادرة رفقاً بالقوارير (1)



جانب من فعاليات الندوة بمدينة إسنا (1)