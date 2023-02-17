اليوم السابع
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مقتل 7 وإصابة 11 آخرين حصيلة الهجوم على مجمع للشرطة فى كراتشى بباكستان

الجمعة، 17 فبراير 2023 08:44 م
مقتل 7 وإصابة 11 آخرين حصيلة الهجوم على مجمع للشرطة فى كراتشى بباكستان الشرطة الباكستانية
كتب محمد جمال

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قتل 7 أشخاص بينهم 3 مسلحين، وأصيب 11 آخرين بينهم رجال شرطة، خلال هجوم على مركز الشرطة في مدينة كراتشى جنوب باكستان، مساء الجمعة، في هجوم أعلنت حركة "طالبان باكستان" مسؤوليتها عنه الذي نفذه ما بين ثمانية وعشرة مسلحين، بحسب سكاى نيوز.
 
بدأ الهجوم حوالى الساعة 7:10 مساءً بالتوقيت المحلي واستمر ساعات، بينما تم الإبلاغ عن عدة انفجارات بعد أن استهدف إرهابيون مبنى الشرطة المكون من خمسة طوابق.
 
وقالت السلطات إنه تم تطهير أربعة طوابق من المبنى، وجاري السيطرة على الأوضاع، حيث تتواجد الشرطة على سطح المبنى في الوقت الحالي.
 
واتخذ قناصة الشرطة مواقع بالقرب من المحطة وأطفأت جميع الأضواء في المنطقة.
 
وأعلن رئيس الوزراء شهباز شريف أنه يراقب الوضع بنفسه ووجه المسؤولين المعنيين بالقبض على المشتبه بهم المتورطين.
 
وأعرب محافظ السند كامران تيسوري عن قلقه إزاء الهجوم وطلب تقريرًا من المفتش العام للشرطة غلام نبي ميمون، وأصدر تعليمات للمسؤولين باتخاذ "إجراءات صارمة" ضد الإرهابيين. وأنه يجب التعامل مع الإرهابيين بصرامة. وقال إن "الهجوم يدعو للقلق بشكل كبير".
 
وتشهد باكستان حوادث الإرهاب تصاعدت في جميع أنحاء البلاد.

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