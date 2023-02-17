مصرع 3 أشخاص فى حادثين منفصلين بكفر الشيخ

كان مدير أمن كفرالشيخ ، تلقى إخطارا من الجهات المعنية بوصول 3 جثث، فى حادثين منفصلين إلى مشرحة مستشفى كفرالشيخ العام .

بالفحص تبين مصرع 'م .أ". م ، 50 سنة، لسقوطه من علو بسخا ، كما توفي "ع .م.ع" ،40 سنة ، من مصنع السكر بالحامول، ونجله "م.ع.م" ، 6 سنوات ، فى حادث انقلاب جرار زراعي بالحامول، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.