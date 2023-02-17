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مصرع 3 أشخاص فى حادثين منفصلين بكفر الشيخ

الجمعة، 17 فبراير 2023 12:33 ص
مصرع 3 أشخاص فى حادثين منفصلين بكفر الشيخ جثة - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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لقى 3 أشخاص مصرعهم، بينهم طفل فى حادثين منفصلين بمحافظة كفرالشيخ، وجرى نقل الجثث الثلاثة إلى مشرحة مستشفى كفرالشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة.

كان مدير أمن كفرالشيخ ، تلقى إخطارا من الجهات المعنية بوصول 3 جثث، فى حادثين منفصلين إلى مشرحة مستشفى كفرالشيخ العام .
 
بالفحص تبين مصرع 'م .أ". م ، 50 سنة، لسقوطه من علو بسخا ، كما توفي  "ع .م.ع" ،40 سنة ، من مصنع السكر بالحامول، ونجله "م.ع.م" ، 6 سنوات ، فى حادث انقلاب جرار زراعي بالحامول، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.
 
 
 


 

 


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