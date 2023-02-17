مصرع شاب غرقا داخل ترعة المحمودية بالبحيرة فى ظروف غامضة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شاب مصرعه غرقا اليوم الجمعة بترعة المحمودية بمركز كفر الدوار بالبحيرة فى ظروف غامضة.



كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ، وبالفحص تبين وفاة" احمد م ال" 18 سنه - طالب كفر الدوار إثر إصابته باسفكسيا الغرق بترعه المحموديه أمام قريه الكنج عثمان.



وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مصرع طفل غرقًا إثر انزلاق قدمه بإحدى الترع بمركز إيتاى البارود بالبحيرة.



وبالفحص تبين غرق " ح .ا.ر" سنتان داخل إحدى الترع بقرية كفر الشيخ مخلوف التابعة لمركز إيتاى البارود بالبحيرة.



وتم انتشال الجثة من مياه الترعة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة.



