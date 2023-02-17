اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مباحثات عسكرية موريتانية - إسبانية فى نواكشوط

الجمعة، 17 فبراير 2023 04:00 ص
مباحثات عسكرية موريتانية - إسبانية فى نواكشوط رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزوانى
أ ش أ

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أجرى قائد الأركان الموريتانى الفريق مختار بله شعبان، الخميس فى نواكشوط، مباحثات مع وفد عسكري إسباني.

وذكرت القوات المسلحة الموريتانية -في بيان- أن قائد الأركان أجرى مباحثات مع وفد عسكري إسباني برئاسة اللواء آلفونسو كارسيا باكويرو بارادال مستشار الأمانة العامة لسياسة الدفاع والدبلوماسية.

وأضاف البيان أن المباحثات تناولت التعاون العسكري القائم بين موريتانيا والمملكة الإسبانية، وحضرها اللواء محمد فال الرايس مدير المديرية المركزية للعتاد.
ويأتي اللقاء في إطار اجتماعات موريتانية إسبانية لمتابعة وتقييم التعاون العسكري المشترك.


آلفونسو كارسيا باكويرو بارادال

مختار بله شعبان

نواكشوط

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