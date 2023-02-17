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غلق كوبرى الملك فيصل فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة.. اعرف الطرق البديلة

الجمعة، 17 فبراير 2023 01:00 ص
غلق كوبرى الملك فيصل فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة.. اعرف الطرق البديلة غلق مطالع كوبرى الملك فيصل فى الاتجاة القادم من ميدان الجيزة
كتبت مرام محمد

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أغلقت محافظة الجيزة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، منذ قليل، كوبرى الملك فيصل فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة - شارع السودان، لمدة 3 أيام، وذلك بداية من اليوم الجمعة الموافق 2023/2/17 وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد الموافق 2023/2/19؛ لاستكمال رفع وإزالة الكمر المعدنى الخاص بمشروع محور الفريق كمال عامر.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت التحويلة المرورية الآتية:

أولاً: القادم من ميدان الجيزة

- حركة سير المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالصعود أعلى كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع الملك فيصل تقوم بأستكمال السير اتجاه شارع الأهرام وصولاً حتى شارع سيد أبو الخير.

- ثم السير يميناً بشارع سيد ابو الخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل.

ثانياً: القادم من شارع السودان

- حركة سير المركبات القادمة من شارع السودان وترغب بالصعود أعلى كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع الملك فيصل تقوم بأستكمال السير يميناً بشارع السودان بمسطح كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع براده، وصولاً لشارع الأهرام.

- ثم السير يميناً بشارع الأهرام وصولاً حتى شارع سيد أبو الخير.

- ثم السير يميناً بشارع سيد ابو الخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل.

وأكدت المحافظة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بالتحويلة المرورية المشار إليها، وكذا وسائل الامن الصناعى من كشافات إضاءة - الطواحين الضوئية – الحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.


كوبري الملك فيصل

شارع السودان الجيزة

غلق كوبري فيصل

محور كمال عامر

اليوم السابع بلس



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