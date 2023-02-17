عوامل تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.. أبرزها التدخين والسمنة

كتبت ميرفت رشاد

أكدت منظمة الصحة العالمية ، أن أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم، سواء كانت أمراض القلب منتشرة في عائلتك أم لا ، يجب أن تكون حذرًا بشأن صحة قلبك، بالنظر إلى الارتفاع الحاد في مشاكل القلب على مستوى العالم.

أحد أفضل الطرق لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب هو اتباع نظام غذائي صحي ، وعليك 6 أشياء تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

6 عوامل تزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية:

1. التدخين

نحن على دراية جيدة بتأثير التدخين على صحة القلب، تعمل المواد الكيميائية الموجودة في دخان السجائر على زيادة كثافة الدم وتشكيل جلطات داخل الأوردة والشرايين ، يمكن أن يؤدي انسداد الجلطة إلى نوبة قلبية وموت مفاجئ.

2. ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يكون الحفاظ على مستويات ضغط الدم تحت السيطرة مفيدًا لقلبك، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف الشرايين عن طريق جعلها أقل مرونة ، مما يؤدي بدوره إلى تقليل تدفق الدم والأكسجين إلى القلب هذا يؤدي إلى نوبة قلبية.

3. ارتفاع نسبة الكوليسترول

هل تعلم أن ارتفاع الكوليسترول الضار يمكن أن يضاعف خطر إصابة الشخص بأمراض القلب؟ وذلك لأن الكوليسترول الزائد يمكن أن يتراكم في جدران الشرايين ويحد من تدفق الدم إلى قلب الشخص والأعضاء الأخرى.

4. مرض السكري

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى إتلاف الأوعية الدموية والأعصاب ، والتحكم في قلبك، انسداد الشريان التاجي يمكن أن يبطئ أو يمنع الدم من إمداد القلب بالأكسجين والمواد المغذية.

5. زيادة الوزن أو السمنة

يؤدي الوزن الزائد إلى تراكم المواد الدهنية في الشرايين، إذا تضررت الشرايين التي تنقل الدم إلى قلبك وانسدادت ، فقد يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية.

6. قلة النشاط البدني

سواء كنت تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية أو تمشي في الحديقة ، فإن بعض أشكال النشاط البدني ضروري لصحة القلب، إن ما يقدر بنحو 35٪ من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب التاجية ناتجة عن قلة النشاط البدني.