عمال مصر: تمكين الشباب ركيزة رئيسية بالجمهورية الجديدة

كتبت - مرام محمد

أكد تقرير صادر من مركز أبحاث النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس مصري دشن جسرًا للتواصل بشكل مستمر مع الشباب.

وأشار أن مؤتمرات الشباب تعد واحدة من آليات ذلك، فمن خلالها تم إجراء مناقشات أقرت ثراءً فى كافة القضايا بين الرئيس وأكبر عدد ممكن من الشباب أجاب فيها الرئيس عن كل التساؤلات.

قال التقرير إن "البرنامج الرئاسي ل تأهيل الشباب للقيادة الذى أطلقه الرئيس السيسي في 13 مارس 2015 على رأس أولويات التمكين، فمن خلاله تم إنشاء قاعدة من الكفاءات الشبابية المؤهلة للعمل الإداري والمجتمعي والسياسى.

واعتبر التقرير أن تنسيقية شباب الأحزاب أحد أهم آليات التمكين وهى وليدة الجلسة الافتتاحية من المؤتمر الوطني الخامس للشباب، والتى جاء تأسيسها من خلال إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي تشكيل لجنة من الأحزاب السياسية للتواصل مع السلطة التنفيذية بهدف نشر الوعي والتثقيف السياسي لدى الشباب.

وذكر التقرير أن الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب التي صدر قرار جمهوري بإنشائها في 2017 هي أحد آليات تمكين الشباب وقد حققت متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكل قطاعات الدولة وهى من مخرجات المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ في نوفمبر 2016 والتي أقرها الرئيس السيسي.

يشرف على مركز الأبحاث هشام فاروق المهيرى رئيسا، وحمدي عرابى نائب رئيس النقابة، وهشام عبد اللطيف الأمين العام، وحسام حنفى أمين الصندوق، ومختار أبو الفتوح عضو مجلس إدارة النقابة لشئون الإعلام، ومحمد عبد اللطيف الأمين العام المساعد، وخالد رأفت أمين الصندوق للمساعد.

يذكر أن الإحصاءات الرسمية قد ذكرت أن عدد شباب مصر تحت سن 40 عامًا يفوق ثلثي إجمالي عدد السكان.