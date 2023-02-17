اليوم السابع
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الجمعة، 17 فبراير 2023 03:45 م
أكرم القصاص
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ضبط 278 "توك توك" ودراجة بخارية مخالفين للتراخيص وخطوط السير بحملة فى الشرقية

الجمعة، 17 فبراير 2023 03:00 م
ضبط 278 "توك توك" ودراجة بخارية مخالفين للتراخيص وخطوط السير بحملة فى الشرقية الحالة المرورية -أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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شنت الإدارة العامة للمرور بالشرقية حملة مكبرة بمناطق "طلبة عويضة ، كوبري العبور ، المبرة" بمدينة الزقازيق، وأسفرت الحملة عن ضبط 58 توك توك مخالف و220 موتوسيكل بدون لوحات معدنية، وتم التحفظ عليهم بالإدارة العامة للمرور لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 
وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات رجال الإدارة العامة للمرور لإعادة الإنضباط لشوارع مدينة الزقازيق وشن الحملات المكثفة والمفاجئة لضبط السائقين غير الملتزمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكداً على ضرورة تطبيق القرار الحاسم رقم 13485 لسنة 2018 الصادر بشأن حظر سير التوك توك بالشوارع ‏، والطرق الرئيسية أو السريعة، أو خارج الأماكن المحددة لخطوط السير ‏والمدونة في ترخيصها كذلك إستمرار الحملات للقضاء على ظاهرة الإشغالات والتكاتك نهائياً من مدينة الزقازيق وكافة مدن المحافظة.
 
وأكد المحافظ على اهمية الدور الذي يقوم به رجال المرور في ملاحقة مركبات التوكتوك غير المرخصة التي تسير بطرق عشوائية و تتسبب في ارتباك مروري في الشوارع الداخلية حيث يساهم وجودهم المروري في القضاء على هذه المخالفات وضمان سير الطرق الداخلية بشكل طبيعي.
 

الشرقية

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