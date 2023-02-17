سيناتور أمريكى يعلن إصابته بـ "الاكتئاب السريرى".. ورسائل دعم من زملائه بالشيوخ

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن السيناتور الأمريكى جون فيترمان، الديمقراطى عن ولاية بنسلفانيا، والذى تم نقله إلى المستشفى الأسبوع الماضى بعد شعوره بالدوار، نقل نفسه إلى مركاز والتر ريد الطبى العسكرى الوطنى لتلقى العلاج من "الاكتئاب السريرى"، بحسب ما أفاد مكتبه يوم الخميس.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار السعى للحصول على المساعدة النفسية يسلط الضوء على التحديات العميقة العاطفية والنفسية التى كان فيترمان يتعامل معها منذ دخوله مجلس الشيوخ الشهر الماضى بعد تعرضه لجلطة فى المخ العام الماضى، وهو التحول الذى زاد من صعوبة شفائه.

وقال مدير مكتب السيناتور إنه فى حين أن جون قد عانى من الاكتئاب بشكل متقطع طوال حياته، إلا أنه أصبح أكثر حدة فى الأسابيع الأخيرة. وأضاف أن طبيب الكونجرس بريان مواهان قد قام بتقييم فيترمان، وأوصى بإدخاله إلى المركز الطبى للعلاج من الاكتئاب السريرى.

من جانبها، قالت وكالة أسوشيتدبرس إن المعاناة المعلنة لفيترمان أمر غير عادى فى الكونجرس، الذى نادرا ما يتحدث فيه أحد عن صحته العقلية، حتى على الرغم من أن أعضاء كلا الحزبين لديهم تشريع لتوسيع المساعدة له.

وسارع زملاء فيترمان إلى الإعراب عن دعمهم له. وقالت سيناتور مينسوتا تينا سميث إنه فى كل مدينة وبلدة ومجتمع ريفى، هناك شخص لديه مشكلة فى الصحة العقلية، وسردت فترات الإكتئاب التى تعرضت لها فى مجلس الشيوخ على مدار أربع سنوات مضت. بينما قال السيناتور جون ثون، ثانى أرفع جمهورى فى مجلس النواب، إنه يعتقد أن السياسيين أصبحوا أكثر ارتياحا فى مناقشة القضية منذ الوباء. وأضاف أنه كلما أصبح الناس أكثر انفتاحا وشفافيا، كلما زاد الفهم للأمر.

ويقول الأطباء إن الإصابة بالاكتئاب السريرى بعد الجلطة الدماغية أمر شائع، ويمكن أن يكون أكثر صعوبة عند التعامل معه بشكل معلن مثلما يحدث مع فيترمان.