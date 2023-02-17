وذكرت "الدفاع الكورية" - في إحاطة أمام لجنة الدفاع البرلمانية في الجمعية الوطنية الكورية - أن مناورات "درع الحرية" ستستمر لمدة 11 يوما دون انقطاع، إلى جانب تدريبات ميدانية واسعة النطاق في نفس الفترة، بما في ذلك تدريبات الإنزال البرمائي في "سانغ يونغ"، ومن المقرر أن يسبقها أيضا تدريبات لمدة 4 أيام على إدارة الأزمات.

وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية - أن التدريبات تهدف إلى ضمان قدرات إدارة الأزمات المشتركة للحلفاء لردع الحرب ونزع فتيل أى أزمة أمنية، وممارسة قيادة العمليات وإجراءات تنفيذ الحرب في هيكل دفاعي مشترك.

ويخطط الجانبان لتطبيق «سيناريوهات واقعية» تحاكي التهديدات والتحديات المحتملة من القوات الاحتياطية لكوريا الشمالية، بناء على الدروس المستفادة من الحرب الجارية في أوكرانيا، وفقا للوزارة.

وأشارت الوزارة في الإحاطة أيضا إلى أنه لا يزال هناك احتمال أن تجري بيونج يانج ما سيكون تجربتها النووية السابعة، حيث يركز النظام على تطوير قدراته النووية وتطوير التقنيات ذات الصلة.