رفع تراكمات مياه الأمطار فى برج العرب غرب الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أى حالات طارئة والتعامل الفورى مع أى آثار ناتجة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

وفى هذا الصدد؛ قام مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء طه زهير بمتابعة أعمال كسح وإزالة آثار مياه الأمطارعلي مدار الساعة من أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار، بتواجد كافة الجهات المعنية والمتابعة الميدانية بالحي وصرف صحي غرب والتعامل الفوري مع أماكن تجمعات المياه.

وتابع اللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بنطاق المركز شملت، طريق جمال عبد الناصر، طريق أنور السادات ببرج العرب القديم، الشوارع الرئيسية والفرعية بقرية بهيج.

على صعيد آخر، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميدانى على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى تجنباً لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وعلي صعيد آخر ، قام حي العامرية أول بمحافظة الإسكندرية، برئاسة السيد موسي رئيس حى العامرية أول، برفع كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق الحى، من خلال أعمال صيانة وتطوير الحدائق ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.

وأعلن حى العامرية اول، أن إدارة الحدائق، قامت بأعمال صيانة ورفع كفاءة وزراعة عدد من الأحواض ،وتنقية الحشائش وصيانة عدد من الحدائق، وزراعة 11 شجرة بونسوانا بحديقة sos أمام قرية الاطفال، وإزالة المخلفات.



اعمال رفع مياة الأمطار في برج العرب