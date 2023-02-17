حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات والتصدى للمخالفات بالإسكندرية.. صور

وشن حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، لإزالة الإشغالات والتعديات ومنع سير التكاتك بالشوارع الرئيسية إستهدفت الحملة شوارع محور المحمودية بطول حدود الحي ، وزين العابدين، الرصافة مسجد الحضرى، المحكمة ، ايزيس ،ميدان محطه مصر ، الخديوى ، سلامه حجازى ، الميرغنى ، كنج عثمان، ابن الخطاب ،اسماعيل مهنا ، مرسى بدر، الليثى، ابو الفدا ، الجوهرى ،صلاح الدين ، صفيه زغلول، سعد زغلول ، الشهداء ،الميناء الشرقيه ، الغرفة، التجاريه ،ايزيس، لاجيته ،عمر لطفى ،بورسعيد ،مسجد رمضان يوسف ، نواكراتيس، محمد الفحام ، الأمير عمر ، قيصر ، عزمى ، ميدان سعد زغلول ، طريق الجيش ، سيزوستريس، ابن شجاع ، والاسكندر الاكبر، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 10 تكاتك والتحفظ علي 330 حالة إشغال متنوع و105حاجز حديدي.

وشدد محافظ الاسكندرية على رؤساء الأحياء للتنسيق الكامل مع الجهات المختصة لمتابعة حالة الشارع السكندرى بشكل دائم ومستمر والتواجد في الشوارع بين المواطنين للاستماع إلى شكواهم والاستجابة لمطالبهم.