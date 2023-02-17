جمارك السلوم تحبط محاولة تهريب عدد من الساعات الذكية والسماعات

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال جمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى مدير عام جمرك السلوم من ضبط محاولة تهريب عدد من الساعات وسماعات الآيبود الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناء على إخبارية سرية مقدمة من قسم البحث الجنائى بمنفذ السلوم ومن محمد السعيد رئيس قسم الأمن الجمركى وأحمد إسماعيل سلطان مدير ادارة مكافحة التهرب الجمركي باعتزام المدعو ب . ر . ع مصرى الجنسية قائد السيارة رقم ى و ج٣٦٢٥ تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية .

وبالعرض على الدكتور أحمد عبدالرؤوف عيد مدير الجمرك وفهمى محمد السيد مدير ادارة الوارد تم تشكيل لجنة من محمد ناجى ومحمد فايز وشادى الشيخ وأحمد على خالد مأموري الحركة بحضور أنور عبدالستار مدير التعريفة وهشام عطيه رئيس الاجراءات وسامح رمزى مدير ادارة التعريفة ومقدمى الإخبارية لمعاينة وكشف السيارة فتبين وجود 222 ساعة ذكية سمارت ماركات مختلفة و 48 سماعة ماركة apple مخبأة بأماكن سرية بالسيارة يصعب الوصول إليها .

وبلغت قيمة المضبوطات 743 ألف جنيه .

وبلغ التعويض الجمركى المستحق مليون و٤٨٦ ألف جنيه .

قرر خالد الشبريسى مدير عام جمرك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونيه وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 17 لسنة 2023 السلوم وحرره أحمد محمد نصار رئيس الشئون القانونية .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقه الغربيه بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركيه وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركى .