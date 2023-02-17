اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 فبراير 2023 04:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تمكين الشباب.. 33 مليون جنيه لإنشاء مراكز تعليم مدنى تعزيزا للوعى السياسى

الجمعة، 17 فبراير 2023 03:00 ص
تمكين الشباب.. 33 مليون جنيه لإنشاء مراكز تعليم مدنى تعزيزا للوعى السياسى مجلس النواب - أرشيفية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تضع الحكومة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مقدمه أولوياتها خلال العام المالى الجديد 2022/2023، وفى القلب منها يتعلق بحقوق الشباب وتمكينهم من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ من المشروعات والمبادرات الهامة.
 
وفى هذا الصدد، تعمل الحكومة على تنفيذ هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "زيادة تمكين الشباب من المشاركة فى الحياة العامة"، وذلك من خلال توجيه استثمارات بقيمة 33 مليون جنيه لإنشاء وتطوير 4 مراكز تعليم مدنى فى محافظات مطروح، الفيوم، بنى سويف، سوهاج، الأمر الذى يسهم فى تعزيز قيم المواطنة والمسئولية وتنمية الوعى السياسى للشباب والنشء.
 
يُشار إلى أن الحكومة وجهت استثمارات عامة فى خطة العام المالى 22/23 لتعزيز الخدمات الرياضية والشبابية تبلغ 1.9 مليار جنيه، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية.
 
ويأتى فى مقدمة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تسعى لتحقيقها خطة عام 2022/23، زيادة تمكين الشباب من المشاركة فى الحياة العامة تعزيز الخدمات المقدمة للشباب فى المحافظات الحدودية والأماكن النائية، تعزيز جهود الارتقاء بصحة الشباب ولياقتهم البدنية واستمرار التوسع فى تطوير وإنشاء مراكز الشباب والملاعب المختلفة وبيوت الشباب، والمدن الشبابية. 

مجلس النواب

الحكومة

الشباب

تمكين الشباب

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

تمكين الشباب فى مقدمة أولويات "استراتيجية حقوق الإنسان".. الحكومة توجه 1.9 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات المختلفة للارتقاء بصحتهم ولياقتهم واستمرار التوسع فى مراكز الشباب.. و"حياة كريمة" تساهم فى تعزيز الخدمات

السبت، 11 فبراير 2023 03:00 ص

تمكين الشباب على رأس أولويات "استراتيجية حقوق الإنسان" (فيديو)

السبت، 11 فبراير 2023 06:00 م

نائب التنسيقية خالد بدوى: مصر لديها تجربة رائدة فى تمكين الشباب وتأهيلهم

الإثنين، 13 فبراير 2023 03:43 م

وزير الرياضة يشارك فى الجلسة الحوارية "تمكين الشباب.. تنفيذ أجندة 2030 التنمية المستدامة" بالاجتماع العربى للقيادات الشابة بالإمارات

الإثنين، 13 فبراير 2023 04:50 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة