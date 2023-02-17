تحرير 323 محضر خلال حملات تموينية لمتابعة الأسواق بدمياط

قامت مديرية التموين بدمياط برصد مخالفات تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة وتجميع بطاقات وتهريب شكائر دقيق مدعم لبيعها بالسوق السوداء وبيع سلعتي الأرز والسكر بأزيد من السعر الرسمى، وأيضًا عدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادة صحية، علاوة على تحرير 22 محضر لقيام بعض المحال بالإعلان عن اوكازيون بدون تصريح معتمد من مديرية التموين وعدم الاحتفاظ بالفواتير ما قبل الإعلان عن الاوكازيون ...

وعلى جانب آخر، تقوم المديرية بضخ كميات وفيرة من الأرز الفاخر بشكل يومى بمعارض أهلاً رمضان المنتشرة بمدن المحافظة لبيعه بسعر 15 جنيها للكيلو للمواطنين .

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بالمتابعة الدورية لحركة السلع بالأسواق، والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة، والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع والمضاربة فى أسعارها والتلاعب بتلك المنظومة.