تحرير 166محضراً وغلق 68 منشأة دون ترخيص خلال حملة للصحة بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية ، خلال الأسبوع الماضى، حملات تفتيشية على 509 منشآت تبين أن منها 65 دون ترخيص، و 3 أخرى تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من تحرير عدد 166 محضراً، و سحب 129 عينة للفحص، بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1174 كيلو من أغذية متنوعة و 337 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية

وأكد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين، وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، و توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، و الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.